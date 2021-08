São Bernardo é a única a registrar novas perdas

Da Redação

29/08/2021



Das três cidades do Grande ABC que emitem boletins epidemiológicos aos fins de semana, apenas São Bernardo registrou mortes por Covid, com quatro falecimentos, além de 129 novos casos de coronavírus. Santo André e São Caetano não reportaram baixas, apenas a inclusão de diagnósticos positivos, com 83 e 10, respectivamente.

Com isso, a região que na sexta-feira ultrapassou a marca de 10 mil mortes por Covid, agora já acumula 10.015 baixas. Em relação aos casos da doença, o número subiu para 247.693, sendo que, destes, 230.879 pessoas tiveram Covid e estão recuperados.

Ontem, as três cidades aplicaram, juntas, 9.065 doses da vacina contra o coronavírus, sendo 1.185 referentes ao inicio da imunização e 7.880 reforços. Diadema, que não emite boletim no fim de semana, ontem realizou mutirão da segunda dose e atraiu 556 pessoas, sendo que 480 completaram o esquema vacinal e 76 receberam a primeira dose.

Com isso, 67,7% da população geral do Grande ABC já iniciou o esquema vacinal e 32,1% está com a proteção completa contra o novo coronavírus.

No Estado, foram registradas mais 133 mortes e 6.403 casos de Covid. Com isso, o total de óbitos é de 145.449 e o de diagnósticos positivos chegou a 4.250.474, sendo que 3.994.221 já se recuperaram.

No Brasil, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, foram mais 684 mortes e 24.699 casos, com isso, desde o início da pandemia o coronavírus já matou 579.010 brasileiros e contaminou 20.728.605, sendo que 19.646.400.