Brusque e Londrina empatam em jogo marcado por caso de racismo

28/08/2021 | 21:17



Em jogo marcado por acusação de racismo do meia Celsinho, Brusque e Londrina fizeram um jogo muito fraco tecnicamente na noite deste sábado, no estádio Augusto Bauer, e ficaram no empate sem gols pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Na volta do intervalo, o meia Celsinho, que era opção no banco de reservas do Londrina, relatou ao quarto árbitro ter sido chamado de "macaco" por pessoas que estavam na arquibancada. Ao final do jogo ele identificou uma pessoa, que seria dirigente do clube da casa.

"É uma pessoa de camisa vermelha. Ele pode ficar tranquilo porque vai responder por isso. Nós estamos em pandemia e não sei porque ainda deixam tanta gente entrar no estádio", disse o meia Celsinho, que no segundo tempo entrou no lugar de Lucas Lourenço.

O suposto infrator estava vendo o jogo em um camarote, mas desceu na arquibancada, perto do túnel do Londrina e ainda discutiu com alguns jogadores paranaenses. Ele tinha um enorme crachá pendurado no pescoço.

O resultado não foi bom para ninguém. Sem ganhar há sete partidas, o Brusque tem 26 pontos e está na 13ª colocação. Já o Londrina, que não perde há quatro rodadas, continua na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 21.

O primeiro tempo refletiu bem porque os dois times estão lutando contra o rebaixamento. O Brusque teve mais posse de bola que o Londrina e criou a única boa oportunidade logo aos dez minutos. De cabeça, Garcez exigiu grande defesa de Dalton. No mais, o jogo foi muito truncado, com cinco cartões amarelos.

O panorama da partida não mudou muito depois do intervalo. Os dois times não conseguiam acertar uma sequência de passes e pouco criavam. A principal atração foi a entrada de Marlone, ex-Corinthians e Vasco, que fez sua estreia pelo Brusque.

Assim como os companheiros, o principal reforço do time catarinense nada criou. O máximo que Marlone fez foi tentar "cavar" um pênalti já nos acréscimos, mas o árbitro mandou o lance seguir.

Pela 22ª rodada, o Brusque volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Avaí, às 19 horas, novamente no Augusto Bauer. Na quarta-feira, o Londrina recebe o líder Coritiba, às 21h30, no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 0 LONDRINA

BRUSQUE - Zé Carlos; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar (Jhon Cley), Zé Mateus e Bruno Alves (Diego Mathias); Garcez, Thiago Alagoano (Marlone) e Alex Ruan. Técnico: Jerson Testoni.

LONDRINA - Dalton; Matheus Bianqui, Saimon, Lucas Costa e Felipe; Tárik, Jhonny Lucas (Jean Henrique) e Gegê (Caprini); Marcelinho (Gabriel Ramos), Salatiel (Júnior Pirambu) e Lucas Lourenço (Celsinho). Técnico: Márcio Fernandes.

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo Potiguar e Alex Ruan (Brusque); Jhonny Lucas, Gegê, Marcelinho e Salatiel (Londrina).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).