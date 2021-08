Policia Militar do Grande ABC recebe 36 novos Sargentos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



28/08/2021 | 19:41



O CPA/ M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis), responsável pelo policiamento do Grande ABC, realizou, na última sexta-feira (27), a recepção e formatura de 36 novos Sargentos da Polícia Militar, que vão servir em reforço nas sete cidades.

Esses 36 Sargentos foram promovidos à graduação de 3° Sargento PM (Polícia Militar), depois de um ano e quatro meses de formação no Curso Superior de Tecnólogo em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública e atualmente passam a desempenhar a missão interna de Supervisão, Fiscalização e Gerenciamento das ações policiais de Proteção à vida e no Combate à criminalidade, atuando no dia a dia do Policiamento Ostensivo.

Durante a solenidade, os formandos foram oficialmente recebidos e tiveram a oportunidade de realizar o juramento diante da Bandeira Nacional, ocasião em que o Comandante do CPA/M-6, Coronel Hélio, reforçou a importância de policiais comprometidos, disciplinados e conscientes de suas missões constitucionais em defesa da vida.