Apesar dos desfalques, Real Madrid vence Betis e assume a liderança no Espanhol

28/08/2021 | 19:45



Sem Mendy, Marcelo, Kroos e Modric, o Real Madrid derrotou o Betis, neste sábado, fora de casa, por 1 a 0, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, com sete pontos, após três rodadas. O Atlético de Madrid, único time com 100% de aproveitamento na competição, se apresenta neste domingo, e pode alcançar os nove pontos e retomar o primeiro lugar na classificação, caso vença o Villarreal.

O primeiro tempo foi bastante disputado, com as duas equipes brigando o tempo todo pela posse de bola. O Real Madrid começou mais agressivo, enquanto o Betis só foi armar suas melhores ações após os 25 minutos. Poucas oportunidades de gol foram criadas.

Nos últimos cinco minutos da etapa inicial, o time da casa parou os atacantes visitantes com faltas e quatro cartões amarelos foram distribuídos pelo árbitro.

O Real voltou mais ativo na etapa final e teve duas oportunidades com Benzema, mas em ambas o atacante francês foi flagrado em posição de impedimento. Aos 12 minutos, o lance mais curioso da partida, quando o brasileiro Casemiro acertou um carrinho no árbitro Alejandro Hernández. Os dois mostraram ótimo bom humor e se ajudaram no momento de levantarem do gramado.

A pressão do Real era grande e o gol saiu aos 16 minutos, com Carvajal, que acertou belo chute, após assistência de Benzema, em jogada iniciada por Vinícius Jr.

O Real permaneceu melhor e tece duas chances de aumentar o placar com Asensio, mas não teve êxito. No fim, por pouco o time de Madri não sofreu o castigo do gol de empate. Aos 51 minutos, Montoya bateu e Courtois defendeu.

Outras três partidas foram disputadas neste sábado pelo Espanhol: Celta Vigo 0 x 1 Athletic Bilbao, Elche 1 x 1 Sevilla e Real Sociedad 1 x 0 Levante.