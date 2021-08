Ramalhão derrota o Boavista e vai ao mata-mata na Série D

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



28/08/2021



O Santo André está garantido na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro mesmo com uma rodada para o fim da etapa inicial. Ontem, mesmo atuando no Rio de Janeiro, o Ramalhão fez 2 a 0 no Boavista e chegou aos 21 pontos. Com isso, não pode mais ser alcançado pela Inter de Limeira, atual quarta colocada com 16 pontos.

O zagueiro Leozão abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, o que facilitou as coisas para o Santo André, que jogou bem mais relaxado do que o adversário, que precisava ganhar de qualquer maneira para seguir com chances de classificação.

Mesmo com a vantagem no placar, o Ramalhão foi superior e criou diversas oportunidades para matar a partida, mas só conseguiu ampliar com o veterano Nunes, aos 21 minutos da etapa final.

Nem a expulsão do volante Dênis Germano, aos 26, após receber o segundo cartão amarelo, mudou o panorama da partida e aos poucos o Boavista jogou a toalha.

A segunda fase será disputada no sistema mata-mata. Independentemente de ficar com a primeira ou a segunda colocação da chave, o Santo André terá pela frente adversários mineiros, como Boa Esporte, Uberlândia e Caldense.