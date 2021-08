Ele descobriu a primeira figurinha do Rei

Ademir Medici

Dr. Moacir é corintiano fiel. Dedica-se há muitos anos a coleções ligadas ao futebol, que incluem álbuns, figurinhas e times de futebol de botão com imagens de jogadores. Cultiva por meio delas algumas alegrias da sua adolescência, quando se via envolvido pelo fascínio despertado pelos craques da época.

É considerado um dos maiores colecionadores de álbuns de figurinhas do Brasil. Seus preferidos são os álbuns Balas Futebol, lançados entre 1938 e 1961. Os itens dessa coleção foram pacientemente adquiridos ao longo dos anos. Muitas das capas e a diagramação dos álbuns foram produzidas por Nino Borges e Miécio Caffé, dois renomados artistas gráficos.

Uma exposição em Santo André

Depoimento: Moacir Peres

Do baiano Miécio Caffé, tenho outra relevante coleção: a das caricaturas esportivas originais por ele assinadas e publicadas nas edições dominicais de A Gazeta Esportiva, no período compreendido entre 1958 e 1961. Miécio é responsável por muitas outras obras relevantes ligadas ao universo futebolístico, como o primeiro álbum de Copas do Mundo lançado no Brasil, em 1950, e o Álbum Campeonato.

As caricaturas de Miécio eram desenhadas com bico-de-pena, nanquim e aquarela, e retratavam os grandes nomes da época de forma bem-humorada, aproveitando apelidos e lances curiosos.

TÚNEL DO TEMPO

Se essa fosse uma aventura possível, gostaria de voltar às décadas de 20 e 30. Buscaria nesse período respostas para muitas dúvidas que ainda persistem sobre os lançamentos das figurinhas de futebol, em maços de cigarros e em balas.

GRANDE ABC

Possuo diversos álbuns com times do Grande ABC, mas acredito que minha maior ligação com o futebol da região tenha surgido ao acompanhar os momentos de alegria e de tristeza do meu dileto amigo de Memofut, José Roberto Diniz, com o Azulão.

Além disso, certa vez, em 2010, forneci todo o material e, inclusive, elaborei legendas e texto para a exposição sobre as caricaturas de futebol do Miécio Caffé, organizada por Rafael Spaca e realizada no Sesc Santo André, durante a Copa do Mundo de 2010. Esse evento marcou muito minha memória.

MEMOFUT

O Memofut é um espaço em que amantes do futebol se sentem à vontade para conviver e debater livremente sobre o tema, trocando informações relevantes, corrigindo dados inexatos ou simplesmente aprendendo mais sobre um assunto que tanto nos encanta.

As reuniões do Memofut são preciosas oportunidades para conviver com especialistas no assunto, pessoas que se dedicam à pesquisa e à verificação de fatos históricos do esporte que é a paixão nacional.

Além disso, os encontros são extremamente agradáveis, com clima bem-humorado e leve. Nos sábados em que ocorrem, pela manhã, considero garantido o encantamento de todo o fim de semana.

ÍDOLOS

No futebol, Pelé. Acredito que essa preferência seja tão óbvia que dispense comentários.

Na vida acadêmica, tive a honra de trabalhar com o professor Ruy Barbosa Nogueira, catedrático de direito tributário da Universidade de São Paulo. Pela sua dedicação à pesquisa, ao ensino e ao rigor da lei e dos fatos, ele merece toda a minha admiração.

Na vida pessoal, idolatro Maria Bernadete, minha esposa, com quem convivo, há 48 anos, com muito amor.

No Memofut reverencio, entre muitos outros, a pessoa e a participação do professor Aristides Almeida Rocha. Ele consegue, a um só tempo, ser paradigma de excelência e exemplo de simplicidade e humanismo.

ALEGRIA

A conquista do tricampeonato mundial pela Seleção canarinho. Na Copa de 1970, o Brasil estava representado por time fantástico. O resultado era certo, e o triunfo ainda foi marcado pela posse definitiva da Taça Jules Rimet.

TRISTEZA

Presenciar a derrota do Corinthians para o Botafogo carioca, em dezembro de 1972, na semifinal do Campeonato Brasileiro. Naquele dia, o alvinegro paulista jogava pelo empate. Nosso time saiu na frente, mas acabou perdendo de virada com o segundo gol do Botafogo marcado aos 38 minutos do segundo tempo.

Estava com alguns amigos e, ao percebermos que a derrota era iminente e inevitável, saímos sorrateiramente do Maracanã, antes do fim da partida, e cobrimos as placas do automóvel, que indicavam nossa origem paulistana, a fim de evitar o linchamento pelos botafoguenses que tomavam as ruas.

HOJE

Sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e professor do departamento de fundamentos sociais e jurídicos da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas.

Tenho planos de escrever dois livros. O primeiro, sobre a evolução dos álbuns e figurinhas de futebol ao longo do tempo. O segundo, sobre o Grupo Santa Helena, importante movimento artístico da segunda fase do modernismo brasileiro, mais uma das minhas paixões.</CW>

O craque dos cromos

Nascimento – São Paulo, 29 de agosto de 1953

Filiação – Waldir Troncoso Peres, advogado, e Maria do Carmo Andrade Peres

Esposa - Maria Bernadete Antonialli Peres

Formação – Bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde se formou em 1977. Foi pesquisador visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Michigan (Estados Unidos), durante o ano acadêmico 1985/86.

Padrinho do Memofut – Domingos D’Angelo.

