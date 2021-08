Estudo coloca Alex Manente como um dos 100 ‘cabeças’ do Congresso

Raphael Rocha

O Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) divulgou a lista dos 100 parlamentares mais influentes em Brasília, no estudo denominado ‘Os Cabeças do Congresso Nacional’ e incluiu o deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo, no ranking.



Conforme a instituição, os critérios para destacar os políticos – entre deputados e senadores – são “capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando sua repercussão e tomada de decisão”.



É a primeira vez que Alex aparece na lista entre os 100 ‘cabeças’ do Congresso Nacional, cujo levantamento está em sua sétima edição. O parlamentar está em seu segundo mandato e, ao Diário, confirmou que tentará buscar a reeleição no ano que vem.



“É responsabilidade ampliada. Colocar o Grande ABC na lista dos parlamentares mais influentes do Congresso amplia responsabilidade em trazer resultado para o Brasil e para o Grande ABC em especial”, considerou Alex, ao Diário. O deputado é o atual líder da bancada do Cidadania na Câmara Federal e, neste mandato, chegou a comandar a Secretaria de Relações Internacionais da casa.



Além de balizar seu trabalho na tentativa de aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o cumprimento de pena após condenação em segunda instância, Alex liderou série de debates relevantes no Congresso quando o assunto foi enxugamento dos gastos da máquina pública. Emenda de sua autoria no projeto de lei do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) para alterar as regras de transmissão de futebol no País também repercutiu – Bolsonaro queria dar exclusivamente ao time mandante o direito de negociar a veiculação da partida, enquanto Alex buscou, por alteração na redação original, assegurar que contratos em vigência fossem respeitados.



A lista tem deputados e senadores com atuação conhecida no País, como Aécio Neves (PSDB-MG), Alessandro Molon (PSB-RJ), Alvaro Dias (Podemos-PR), Alexandre Padilha (PT-SP), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Baleia Rossi (MDB-SP), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Kim Kataguiri (DEM-SP), Kátia Abreu (PDT-GO), Marcelo Freixo (PSB-RJ), Renan Calheiros (MDB-AL), Vinicius Poit (Novo-SP), Tabata Amaral (PDT-SP), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ).