O poder das artes marciais

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/08/2021 | 00:01



A Marvel pela primeira vez aposta em em um herói asiático. Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o protagonista se destaca por não possuir nenhum superpoder. Ele se notabiliza pelo desempenho nas artes marciais.

O filme, que tem 98% dos atores com origem asiática, estreia quinta-feira nos cinemas e tem como ator principal Simu Liu. Ele interpreta o protagonista Shang-Chi, um jovem chinês criado por seu pai, Wenwu (Tony Leung), na mais completa reclusão. Praticamente preso, ele tem como única ocupação aprimorar-se no treinamento das artes marciais.

Quando finalmente Shang-Chi tem a chance de entrar em contato com o mundo exterior, percebe que seu pai não é o humanitário que costumava dizer. O jovem se rebela e resolve enfrentá-lo. Wenwu é líder da Organização dos Dez Anéis, onde o herói do filme foi treinado durante toda a infância.

A organização teria surgido dos Makluansuma, raça alienígena que teria sido descoberta por Wenwu em uma espaçonave.

O que cativa o espectador é que, diferentemente da maioria das histórias dos super-heróis da Marvel, o poder de Shang não vem de outros planetas ou foi gerado por experiências. Foi desenvolvido na base do esforço e do treinamento.

O herói teve origem na Marvel Comics no ano de 1973, quando Shang foi responsável por treinar o Homem-Aranha.

A produção nem entrou em cartaz no Brasil e já existem boatos de que deve ganhar continuação nos próximos anos. Por isso, é bom ficar de olho nos pós-créditos. Não saia do cinema antes de que todas as letrinhas tenham desfilado pela tela. É sempre bom esperar por uma surpresa colocada estrategicamente pela Marvel. A produtora sempre deixa uma surpresa para animar os seus fãs.

PARA ESTE ANO

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis faz parte de um grande pacote de estreias que a Marvel reservou programar para este ano. Antes dele, a empresa lançou o filme da Viúva Negra, em julho deste ano.

Para este ano, o fãs dos filmes da Marvel ainda podem esperar Venom – Tempo de Carnificina (é preciso checar a classificação etária dessa produção), programada para setembro.

Eternos, um novo grupo de super-heróis do universo cinematográfico Marvel, está programado para o mês de novembro. E para fechar o ano, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa chega em dezembro.