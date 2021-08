Quantos fios de cabelo crescem por dia?

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/08/2021 | 00:01



Alguns lisos, outros encaracolados. Uns curtos, outros longos... Mesmo que sejam de diferentes tipos, quantos fios de cabelo será que podem crescer por dia em uma pessoa?

De modo geral, uma pessoa pode perder, naturalmente, entre 50 e 100 fios por dia. Eles caem por um processo de substituição. Nessa perda natural acontece a renovação capilar, ou seja, nasce um cabelo novo para cada um que se foi.

Na cabeça de um ser humano existem cerca de 100 mil cabelos. Eles crescem por meio de buraquinhos existentes na pele, chamados de folículos, podendo nascer de diversas cores e tipos, como ondulado, crespo ou liso.

É importante lembrar que um fio de cabelo cresce pouco mais de um centímetro por mês. Nos homens, o crescimento fica em torno de 0,34 milímetros por dia, enquanto nas mulheres avança 0,36 milímetros.

É importante entender as três fases de crescimento dos fios. A primeira se chama anagéneo, que é o período no qual as células dentro da raiz são ativas e o novo cabelo é formado. Enquanto a papila – base do folículo capilar – permanece em boas condições, com taxa de crescimento de um centímetro por mês.

A segunda fase se chama catagénea, período de transição em que o crescimento dos fios para e a raiz do cabelo se desprende da papila.

Por último, a telogénea é a fase do repouso, em que a papila ‘descansa’ e deixa um espaço para o crescimento do novo cabelo dentro desse folículo. Depois disso, o novo fio começa a crescer, empurrando o cabelo velho para fora do folículo.

Apesar de tudo isso e por mais que pareça complexo, esse procedimento é constante e muito rápido.

Cuide bem do seu cabelo. As crianças devem utilizar produtos específicos. Aqueles destinados aos adultos muitas vezes podem fazer mal.