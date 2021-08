EUA iniciam retirada de tropas do aeroporto de Cabul, no Afeganistão

28/08/2021 | 15:55



As tropas americanas começaram sua retirada do aeroporto de Cabul, informou o Pentágono neste sábado, 28, a quatro dias do prazo para conclusão da operação estabelecido pelo governo americano. O Departamento não divulgou quantos militares permanecem no local.

Em entrevista coletiva, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que o departamento tem informações sobre "ameaças muito reais" e "muito dinâmicas" contra as tropas que permanecem no aeroporto de Cabul, onde na quinta-feira, 26, um atentado terrorista deixou mais de uma centena de mortos, inclusive 13 militares americanos.

O presidente dos EUA, Joe Biden enviou milhares de soldados ao aeroporto enquanto o Taleban varria o Afeganistão no início deste mês para ajudar a retirar cidadãos americanos, afegãos em risco e outros estrangeiros do país. No auge da operação, havia 5.800 soldados americanos protegendo o local.

Autoridades americanas disseram que há uma preocupação crescente com a ameaça representada ao aeroporto por militantes do grupo Estado Islâmico-Khorasan (ISIS-K), com foco em ataques de foguetes e explosivos transportados por veículos.

Os EUA retaliaram neste sábado (horário local, noite de sexta-feira no Brasil) o grupo, matando dois membros de alto escalão e ferindo um terceiro, informou o governo americano. O ataque foi feito com drones e condenado pelo Taleban. (Com agências internacionais).