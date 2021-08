Nos EUA, Biden alerta para riscos do furacão Ida

28/08/2021 | 15:48



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu neste sábado, 28, para os riscos com a passagem da tempestade tropical Ida pelo país. Durante breves declarações sobre o assunto veiculadas pela Casa Branca, o líder elogiou o trabalho da Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês) para evitar maiores problemas. "Ida está se tornando uma tempestade muito, muito perigosa", ressaltou Biden durante briefing no qual era informado sobre o quadro pela Fema.

Na sexta-feira, dia 27, a tempestade tropical ganhou força e se transformou em furacão. O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) informou que o fenômeno deve chegar à costa norte do Golfo do México no domingo, tendo agora ventos máximos sustentados de 130 quilômetros por hora. A cidade de Nova Orleans está na rota do furacão. Em 2005, a cidade foi a mais atingida pela passagem do furacão Katrina, que deixou aproximadamente 1.800 mortos.