Obituário - 29 de agosto de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/08/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Agostinha Crema Pais, 101. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Secco, 97. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Irineu Fabri, 88. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jeny da Silva, 87. Natural de Cruzeiro (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Freire da Silva, 83. Natural de Areia (Paraíba). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thereza Balbina Baziloni, 82. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Antonio de Abreu, 80. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel dos Passos, 79. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Ataíde Garcia, 77. Natural de Bernardino de Campos (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 25. Memorial Planalto.

Benício Ribeiro Filho, 71. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Ferreira, 70. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lomelino Antonio Coimbra da Cruz, 69. Natural de Carbonita (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonildo Batista do Nascimento, 66. Natural de Ribeirão do Pinhal (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Dias Machado, 62. Natural de Carlos Chagas (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Lavado Ferreira, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 25. Vale dos Pinheirais.



SÃO BERNARDO

Laura Faquini Peixoto, 93. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Parque Bandeirantes, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Odette Dias da Silva Borro, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Anália Almeida de Jesus, 88. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Parque dos Imigrantes, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Isabel Oliveira do Vale, 86. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério São José da Boa Viagem.

Maria Aparecida de Gregório, 82. Natural de Chavantes (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Memorial Phoenix.

Sebastião Carlos Moisés, 79. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Mecânico. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.

Raquel Pereira dos Santos, 74. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

José Pedro Batista Irmão, 72. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Vale da Paz, em Diadema.

Ramiro Francisco de Melo, 71. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Parque da Independência, em São Paulo, Capital. Dia 25. Parque das Cerejeiras, em São Paulo, Capital.

Marlene Aparecida Morilha, 70. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Municipal de Bauru.

Vilma Alves de Morais Santos, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Luiz Carlos Augusto, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Silva Regina Vasques, 66. Natural de Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Paroquial de Itajubá (Minas Gerais).

Helenice Aparecida Escudeiro Gallo, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Benedito Soares Filho, 54. Natural do de Paraíso (São Paulo). Residia no Centro de Palmares Paulista (São Paulo). Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Euclides da Rocha.



SÃO CAETANO

José Gabriel Gomes Beijós, 95. Natural de São Caetano. Residia na Vila Mariana, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Benedicto Antonio Pace, 83. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de Tabapuã (São Paulo).

Maria Alice da Silva Neves, 69. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.

Getúlio Vargas Santolin, 63. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rogério Silva de Carvalho, 39. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



M A U Á

Sebastiana Pereira Generozo, 80. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.