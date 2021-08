Caio Castro faz a fila andar com estrela da Netflix após término com Grazi Massafera, diz colunista

28/08/2021 | 14:10



O ator Caio Castro pode já ter feito a fila andar após anúncio de separação de Grazi Massafera, segundo informações do colunista Leo Dias. A suposta affair do galã se chama Larissa Bonesi, 31 anos de idade, e é um dos destaques do filme indiano Penthouse lançado na Netflix.

E não para por aí! A moça estaria com as malas prontas para vir para o Brasil na próxima segunda-feira, dia 30, encontrar Caio. Será mesmo?

O ator terminou o seu namoro de quase dois anos com Grazi Massafera recentemente e deixou o apartamento, que divida com a ex no Rio de Janeiro, voltando para São Paulo. Os boatos de que Caio e Grazi estavam enfrentando uma crise na relação rolava desde o início do ano, porém ambos sempre negaram.