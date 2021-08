Show dos Famosos: conheça os nove artistas que vão participar do quadro!

28/08/2021 | 13:11



O programa Domingo do Huck, comandado pelo apresentador Luciano Huck, vai estrear nova temporada do Show dos Famosos, no dia 5 de setembro, e os dos nomes dos artistas que vão participar da competição já foram revelados.

Os artistas que vão estar na competição são: Fiuk, Gloria Groove e Margareth Menezes, que farão parte do grupo A, Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo, do grupo B e Diego Hypólito, Mariana Rios e Robson Nunes, do grupo C.

Lembrando que esses nove nomes precisam mostrar habilidades de canto, dança e gesto ao interpretar diferentes personalidades musicais, e claro, serão avaliados pelo júri e público pelas suas apresentações.

Além do Show dos Famosos, o programa de Huck também vai transmitir episódios inéditos de Quem quer ser um milionário - quadro que tem como objetivo desafiar os participantes, por meio de um jogo de perguntas e respostas, a alcançar o prêmio máximo de um milhão de reais.