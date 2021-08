Virginia Fonseca revela que divide escova de dentes com Zé Felipe

28/08/2021 | 13:10



Virginia Fonseca revelou que compartilha a escova de dentes com Zé Felipe, seu marido! No Instagram Stories, na última sexta-feira, dia 27, a influenciadora digital entregou a intimidade e ainda reclamou do comportamento do cantor:

- Agora vou escovar minha dentadura. Brincadeira (risos). Oh, o Zé Felipe, eu vou ter que mudar de escova (...) É isso, eu ia pegar outra escova só que não tem mais escova porque todas as escovas passaram a ser do Zé Felipe, ele usa todas. Não tem escova nova na gaveta, vou usar essa aqui mesmo que é minha/dele também, contou ela.

Nas redes sociais, o casal costuma exibir em detalhes como é a rotina da família. Recentemente, eles se tornaram papais de Maria Alice.