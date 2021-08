Vencedor do Super Dança dos Famosos vaza e Tiago Leifert se emociona em despedida

28/08/2021 | 13:10



A grande final do Super Dança dos Famosos só será exibida no domingo, dia 29, mas alguns colunistas já adiantaram quem ganhou a competição, que teve sua decisão gravada na sexta-feira, dia 27.

De acordo com Léo Dias e Fábia Oliveira, Paolla Oliveira, campeã de 2009 do reality, foi a vitoriosa desta última edição do quadro, confirmando seu favoritismo desde sua primeira apresentação. Ela desbancou Rodrigo Simas, que ficou na segunda colocação, e Dandara Mariana, que ficou em terceiro lugar. Dandara era forte candidata ao título e poderia fazer uma dobradinha de vitória, já que havia ganhado a edição de 2020.

Após a gravação do programa, Tiago Leifert, que assumiu o comando da atração após a saída de Fausto Silva, apareceu emocionado no Instagram.

- Mantendo a tradição gravamos a final da Super Dança e é óbvio que eu chorei pra caramba né? Toda vez chora, toda vez chora, mas tem motivo também né. Estou aqui usando esse camarim pela última vez e a partir da semana que vem já começo a gravar o The Voice Brasil, que vai estrear em outubro, E falaram pra mim que preciso sair logo para instalarem a impressora do Luciano Huck, disse ele, citando o fato de que Huck assume, a partir de agora, os domingos da Globo.