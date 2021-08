Ao lado do ator Marcos Frota, Tite entrega revitalização na Fundação das Artes

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



28/08/2021 | 12:37



Prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), entregou na manhã deste sábado (28), as obras de revitalização no prédio da Fundação das Artes, que fica no bairro Oswaldo Cruz. Ex- professor da instituição, o ator Marcos Frota participou do evento como convidado.

As obras de melhorias abrangem, principalmente, a acústica de diversos espaços dentro da Fundação, assim como questões de segurança e também a concretização do projeto de acessibilidade, com a intenção de fazer da escola de artes uma instituição mais inclusiva.

Toda a revitalização, que também reformou os arcos icônicos da fachada do prédio, teve aporte financeiro de R$ 2 milhões aproximadamente. Do montante, R$ 700 mil é fruto de convênio com o governo federal e R$ 1,2 milhão partiu dos cofres municipais.

Conforme o prefeito Tite, que já foi aluno de música da instituição quando tinha oito anos de idade, voltar ao palco da Fundação das Artes após 50 anos como chefe do Executivo é muito simbólico.

“Não é fácil fazer cultura no Brasil, mas a gente contribui com um ótimo equipamento, qualificado. Aqui (na Fundação das Artes), não queremos só formar pessoas que vivam de cultura, mas pessoas com melhor caráter”, declarou.

Ex-professor de artes visuais da instituição entre os anos de 1979 a 1983, o ator Marcos Frota também fez uso da fala e ressaltou a importância da Fundação das Artes não só para o município, mas também para todo o País.

“A Fundação das Artes é fruto do perfeito entendimento entre o poder público e o fazedor de arte, com o arte-educador. A instituição já formou mais de 50.000 pessoas, que, com certeza, são melhores indivíduos. Uma coisa é a paixão, outra coisa é o amor e o amor é para sempre”, declarou o ator em fala emocionada.

Hoje, a Fundação das Artes mantem, ao todo, aproximadamente 2.000 alunos matriculados em cursos voltados à música, teatro, artes visuais e dança.

Para a diretora geral da instituição, a atriz Ana Paula Demambro, a Fundação das Artes atinge primor exigido para manter a qualidade nos cursos e apresentações.

“Agora temos uma Fundação mais equipada, segura e com acessibilidade. Todo o prédio recebeu tratamento acústico e também conquistamos o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Conseguimos um elevador e também piso tátil. Inauguramos o tempo de autoestima para a Fundação”, declarou.