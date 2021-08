Kim Kardashian e Kanye West estão trabalhando na reconstrução do relacionamento

28/08/2021 | 12:11



Parece que a reconciliação entre Kim Kardashian e Kanye West é algo cada vez mais palpável! Depois de inúmeros rumores de que o casal estaria tentando salvar o relacionamento - como o fato de a socialite ter surgido usando um vestido de noiva durante uma apresentação do ex, e do rapper ter sido flagrado usando uma aliança de casamento - o TMZ afirma que os dois podem acabar cancelando o pedido de divórcio na justiça.

De acordo com a publicação, as coisas estão melhorando drasticamente entre os dois famosos. Fontes próximas ao ex-casal teriam alegado que, embora o divórcio ainda esteja acontecendo, a chance de uma reconciliação é real:

Eles têm passado um tempo juntos em particular e estão trabalhando na reconstrução dos alicerces de seu relacionamento.

O TMZ ainda alega que, apesar de o par ainda cultivar uma história de amor, existem diversas áreas de desacordo no relacionamento que precisam ser resolvidas antes que as celebridades possam reatar o casamento.

Muitos ainda apontam que o foco principal de Kim e Kanye é manter uma base saudável e sólida para North, Psalm, Chicago e Saint, motivo pelo qual a influenciadora teria feito questão de levá-los em todos os três eventos do novo álbum do rapper. Apesar disso, as fontes consideram que, caso os dois consigam resolver suas questões, será uma vitória para a família.

E aí, acha que os dois podem se reconciliar?