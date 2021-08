Ex-ator mirim é dado como desaparecido em faculdade nos Estados Unidos

28/08/2021 | 12:10



O ex-ator mirim Matthew Mindler, de 20 anos, está desaparecido desde terça-feira, dia 24, quando foi visto pela última vez a caminho do estacionamento do campus da Universidade de Millersville, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Daily Mail na última sexta-feira, dia 27, após a universidade pedir ajuda nas redes sociais.

O ex-ator é conhecido pela atuação no filme O Idiota do Meu Irmão, de 2011, quando atuou ao lado de de Paul Rudd, Elizabeth Banks e Zooey Deschanel.

Após ser visto pela última vez no estacionamento, ele não apareceu nas aulas do dia seguinte, não voltou ao dormitório e nem retornou as ligações da família, sendo dado como desaparecido.

A Polícia Universitária está em contato com a mãe de Matt e trabalhando com a equipe do campus para ajudar a encontrar Matt. A Polícia Universitária registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento no Centro Nacional de Informações sobre Crimes esta tarde, menos de 24 horas após a informação inicial e também notificou os departamentos de polícia locais, diz uma mensagem da universidade divulgada nas redes sociais.

Além do filme O Idiota do Meu Irmão, ele tem mais oito longas em seu currículo. Sua última atuação foi em 2016, no filme Chad: An American Boy.