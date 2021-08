Viviane Araújo dispensa padrinhos famosos e libera celular em casamento

28/08/2021 | 11:11



Viviane Araújo está planejando realizar um casamento discreto na próxima sexta-feira, dia 3 de setembro. Segundo informações do jornal Extra, a atriz quer reunir apenas os amigos mais antigos e os familiares no casório com Guilherme Militão.

A festa acontecerá uma ampla casa de eventos, cercada de verde, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Entre os padrinhos estão apenas amigos íntimos do casal, que dispensou os amigos famosos da função especial.

A rainha de bateria do Salgueiro ainda quer reunir os ritmistas da escola na comemoração para que a festa, claro, termina em muito samba!

Após dúvidas sobre o evento ser realizado em meio à pandemia do coronavírus, Viviane escolheu liberar o celular de seus convidados, que poderão registrar tudinho o que irá acontecer no grande dia.