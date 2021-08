Marcius Melhem irá ganhar 16 mil reais em indenização

28/08/2021 | 11:10



Marcius Melhem está cheio de problemas na Justiça! Além de se envolver em acusação de assédio sexual e moral, o humorista também está envolvido em um processo contra uma empresa área.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o ator resolveu processar uma companhia após problemas em uma viagem para os Estados Unidos em 2020.

Ele adquiriu uma passagem na classe executiva para viajar em fevereiro de 2020 com destino a Las Vegas, onde ficaria por sete dias. Melhem teria chegado a desembolsar o valor de 21 mil reais para a viagem.

A viagem, entretanto, não foi bem sucedida. O avião teria apresentado problemas a caminho da escala que faria em Nova York que comprometeram a chegada de Melhem no evento que tinha agendado em Las Vegas. Por causa de um problema no banheiro de bordo, foi feito um pouso não programado na cidade de San Juan, em Porto Rico. Melhem teria sido realocado no dia seguinte e em um assento na classe econômica, local inferior ao bilhete que havia comprado.

Diante do prejuízo causado, Melhem processou a empresa e, segundo a colunista, o juiz deu uma sentença fixando uma indenização por danos morais no valor de 10 mil reais, além de danos materiais no valor de mais de 13 mil reais. A companhia aérea entrou com recuso e os danos materiais foram reduzidos para seis mil reais. O ator, portanto, acabou recebendo a quantia de pouco mais de 16 mil reais de indenização.