Tatá Werneck se diverte ao pedir que a filha imita carneiro

28/08/2021 | 11:11



Tatá Werneck encantou os seguidores e fãs no Instagram ao registrar um momento superfofo da filha, Clara Maria! Após encerrar as gravações da nova temporada do Lady Night, a humorista e apresentadora apareceu curtindo com a pequena e deu gargalhadas ao vê-la imitando um carneirinho!

No vídeo, Tatá pede pela imitação da filha, que logo atende ao pedido da mãe-coruja, que ainda optou por cobrir o corpinho de Clara Maria, que estava sem a camiseta, com emojis de coração.

Um carneiro disfarçado de criança com jeito de carneiro e rosto de criança. São os famosos crirneiros, brincou a atriz na legenda da publicação.