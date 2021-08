Cristiana Oliveira garante que não se incomoda em ser associada à Pantanal: - Se me chamam de Juma, eu já atendo

28/08/2021 | 09:11



No mundo do entretenimento, muitos atores não gostam de ficar marcados por um papel. Isso não acontece com Cristiana Oliveira, que até hoje enxerga Juma Marruá, sua personagem em Pantanal, com muito carinho. Em entrevista, a atriz contou que sabe da importância da protagonista em sua carreira - e que ela ficou marcada não só na sua vida, mas também na vida de milhares de brasileiros.

- A Juma é a minha persona. Mesmo eu bem velhinha, alguma coisa talvez nos meus olhos, ou na minha história, ou no meu passado, vai me linkar à Juma, não tem jeito. E tem lugares no Brasil, principalmente lá pelo Mato Grosso/Mato Grosso do Sul, que o meu nome próprio não existe. Eu sou a Juma, e se me chamam de Juma, eu já atendo. Eu fico feliz, é uma personagem muito linda. Hoje, depois de muitos anos, eu a enxergo do lado de fora, então eu não me enxergo ali. Mas a nova geração, que é a que esse remake vai atingir, vai chamar a atriz que vai interpretar a protagonista de Juma. Mas provavelmente para os pais, para os avós, eu continuarei sendo Juma. Já estou muito acostumada com isso e adoro! Tenho a onça tatuada no meu pulso e tenho o Pantanal tatuado no meu braço. É uma coisa que está eternizada na minha vida e para o público também.

Mesmo com o brilho estrondoso de Juma, Cristiana ainda assim participou de inúmeros folhetins de sucesso da televisão brasileira, como Malhação e Insensato Coração. Outra novela que conquistou o telespectador e teve a presença da atriz no elenco foi Quatro por Quatro, onde ela atuou com Marcello Novaes.

- O Marcello sempre foi um colega muito carinhoso. A gente sempre se gostou e se respeitou muito, e Quatro por Quatro foi uma novela muito marcante, para todos os atores. O personagem dele foi muito marcante, o da Letícia Spiller, o meu, o do Humberto Martins, de outras pessoas... Então Quatro por Quatro foi um momento muito feliz para a gente. Uma novela que deu certo, que fez sucesso e que era muito divertida de fazer.

Recentemente, ela reencontrou o artista na campanha de lançamento do Forteviron Anti-Age, um medicamento que previne o envelhecimento natural ou precoce. Não tem uma dupla melhor para representar esse ar de vitalidade e disposição, não é?

- Reencontrar o Marcello foi uma delícia! Acho que não vejo o Marcello há décadas! E ele está muito bem, exalando uma coisa boa, bonita, está um homem maduro, lindo, ótimo! Ele está ótimo em todos os sentidos também, sabe? E eu fiquei muito feliz, foi como se eu estivesse falando com o Marcello daquela época de Quatro por Quatro, a gente se encontrou depois de muito tempo e a intimidade era a mesma. Então foi muito gostoso, eu amei trabalhar com ele.