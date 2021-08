Diretora de Diário de uma Futura Presidente comenta importância de falar sobre mulheres latinas: - Dá esperança para o futuro

28/08/2021 | 09:10



Imagine que a Presidente dos Estados Unidos da América é uma mulher cubano-americana, e que é possível acompanhar sua juventude através de um diário escrito por ela quando mais jovem. Essa é a história da série Diário de uma Futura Presidente, cuja segunda temporada está disponível no Disney+. Diante do lançamento, Ilana Peña, criadora e diretora do programa, falou um pouco mais sobre a inspiração para contar essa história.

Ilana nasceu nos Estados Unidos, mas seu pai nasceu em Cuba - o que a inspirou a criar a personagem Elena Cañero-Reeds, interpretada por Tess Romero, que mora em Miami e tem como mãe uma mulher cubana. As semelhanças não param por aí: quem acompanhou a primeira temporada sabe que uma das grandes dificuldades da garota e de seu irmão mais velho é com a pronúncia correta de seu sobrenome - que, inclusive, é alvo de piadinhas por parte dos demais jovens. Essa situação, na verdade, foi inspirada pela vivência da própria Peña:

- Minha vida inteira esse ñ foi difícil para as pessoas [risos]. Quando eu estava na segunda série, nós tivemos um projeto de como fazer, do tipo como fazer um sanduíche, como fazer crochê... E eu fiz sobre como soletrar e pronunciar o meu nome e sobrenome, porque eu estava cansada das pessoas fazerem isso errado. Isso tem sido uma jornada e tanto a minha vida inteira, eu realmente queria honrar isso e qualquer um com qualquer tipo de nome complicado. Tem sido muito especial ter pessoas com nomes diferentes, ou mesmo nomes com apóstrofo, pessoas me procurando para dizer que se sentem representadas.

Outra semelhança entre Ilana e Elena se refere à segunda temporada. No trailer, a jovem Elena debate com a Elena do futuro - que é interpretada por Gina Rodriguez e já é presidente do país - sobre como resolver alguns de seus problemas. Ilana, por sua vez, entrega que por vezes conversa com sua criança interior para encontrar coragem de seguir em frente em seus projetos:

- Eu sou mais do tipo, Illana do presente falando com a Illana jovem [risos] porque aquela Illana era tão confiante e apaixonada, e ela tinha certeza de que ela teria um programa de TV. Conforme eu fui ficando mais velha, sabe, o mundo te deixa meio baqueada, e às vezes eu preciso falar tipo: Ei, eu mesma de 12 anos de idade, eu consigo fazer isso né? E ela está tipo: É claro que você pode, você é incrível, e você pode dirigir um carro! [Risos] sabe como é, pensar sobre todas as coisas que você está fazendo e como você vai ficar orgulhosa de si mesma, às vezes eu preciso pensar em tudo isso.

Por fim, Ilana Peña admite que poder produzir a série Diário de uma Futura Presidente ao lado da Disney é uma honra, principalmente pela oportunidade de contar uma história semelhante a sua própria:

- Ser possível contar essa história sobre esse personagem, sobre uma família cubano-americana vivendo em Miami, inspirada pela minha própria história, é incrível por tipo, um milhão de motivos. É tão significativo, e do ponto de vista da representatividade é um presente e tanto. Mas também é legal pela parte de ver uma mulher cubano-americana liderando um país que tem tantas pessoas, me dá muita esperança para o nosso futuro. Poder realizar essa série é uma honra incrível de diversas maneiras.