Chuva cancela realização do Moeda Pet, em Santo André

Da Redação



28/08/2021 | 08:59



Devido à chuva que atingiu a região na manhã deste sábado, a Prefitura de Santo André informou que cancelou a realização do programa Moeda Pet, que estava agendado para ocorrer hoje, em frente ao portão principal do Parque Centrel, na cidade.

O evento ocorreria das 9h até às 13h, mas a administração informou pela manhã que a chuva atrapalhou a realização do evento. A próxima edição do Moeda Pet deverá ocorrer no último sábado de setembro.

O programa tem objetivo de trocar um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães ou gatos, e seria realizado em sistema drive-thru, para manter o distanciamento social em meio pandemia do novo coronavírus.