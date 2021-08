Quase 3 milhões

Do Diário do Grande ABC



27/08/2021 | 23:59



O Grande ABC caminha a passos largos para atingir a marca de 3 milhões de habitantes. Estimativa divulgada ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que 2.825.048 pessoas residem nas sete cidades. Se o crescimento vegetativo continuar no mesmo ritmo, é possível que o número seja alcançado na próxima década. Necessário, portanto, que políticas públicas comecem a ser desenvolvidas de acordo com o futuro patamar de moradores. Certamente as demandas serão maiores, especialmente por serviços públicos, dado o País devastado que deve emergir no pós-pandemia do coronavírus.



As cidades devem basear suas políticas de longo prazo no número de habitantes e também nos possíveis cenários macroeconômicos. Como garantir emprego e renda para toda esta gente? Como assegurar acesso universal à saúde? De que maneira afiançar que 100% de crianças e adultos em idade escolar estejam regularmente matriculados nos colégios? De onde virão os recursos capazes de sustentar os investimentos necessários?



São perguntas importantes que, por enquanto, ainda não foram respondidas de maneira adequada. Os prefeitos que atualmente ocupam as principais cadeiras dos Executivos municipais certamente já estarão fora do cargo quando os reflexos do aumento populacional começar a ser sentido, mas têm a obrigação de começar a preparar o terreno para reduzir o impacto aos sucessores. Eis assunto que não pode ser negligenciado.



O Grande ABC, todavia, tem instrumento fabuloso para reunir todos os atores interessados em formular o futuro sustentável da região. Trata-se do Consórcio Intermunicipal, colegiado de prefeitos idealizado justamente para cuidar de questões comuns às sete cidades. E nenhum problema parece ser mais urgente do que encontrar maneiras adequadas de acomodar tantas pessoas na região sem que os serviços públicos colapsem. Neste momento, o tema pode soar algo extemporâneo, mas a história cobrará a conta, e ela pode ser bastante salgada, se nada for feito justamente agora.