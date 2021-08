A italianidade dos Dalmolin, Elena, Farina...

Ademir Medici

28/08/2021 | 00:01



ENSAIO HISTÓRICO – III

Pesquisa: Alfredo Sabatini (em memória)

Divulgação: Fulvio Bechelli

Daci, Dalcol, Dalcheco, Dalecio, Dalemule, Dalla, Dalligna, Dalmolin, D’Angelo, Daneluz, Daniel, Daré, De Carli (padre), Decco, De Faveri, Delagnese, Delaringa, Deledone, Delegá, Dellabarba, Delarovera, Dell’Antonia, De Lucca, Demarchi, Denadai, De Sordi, Dolci (padre), Donadelli, Donadon e Duzzi.

Elena (padre), Equini (padre) e Erande.

Fabri, Fabretti, Fabrini, Fanani, Fantinatti, Falleti, Farcetti, Farina, Favini, Felipe, Feltrin, Feriani, Ferine, Ferrari, Ferri, Ferro, Finco, Fingolo, Finossi, Fiorin, Fongaro, Fogagnoli, Formentini, Fornari, Forsa, Frada, Franceloso, Franchini, Francucce, Fregonesi, Fresolone, Frigo, Frontini, Furlan, Furlaneto, Fusari e Fuschini.

BAIRRO ASSUNÇÃO

A doação do terreno para a construção da igreja em 1952, pelo casal Cristiano Angeli, Duzulina Bassoli Angeli; o lançamento da pedra fundamental em 1954; a planta da igreja idealizada graciosamente pelo engenheiro Conrado Bruno Corazza; a criação da paróquia em 1956; a festa de inauguração da igreja em 1957. História preservada.

As obras da igreja do Assunção foram conduzidas pelo Sr. Amadeu Valério, hoje nome de rua na cidade.

Jânio. O epilogo

Texto: Milton Parron

O quarto e último programa Memória rememorando o episódio da renúncia de Jânio Quadros, completando 60 anos neste mês de agosto, focalizará sua extraordinária administração como governador do Estado na segunda metade da década de 50.

Naquele período foi quadruplicada a produção de energia elétrica no Estado, expandida a rede ferroviária, melhorada a malha viária, recuperadas as finanças e, principalmente, uma varredura na corrupção.

O serviço público foi moralizado com a dispensa de milhares de ociosos.

Graças aos resultados, Jânio candidatou-se e levou de vencida com boa folga o pleito para a Presidência em 1960, porém, renunciou ao mandato.

No programa, ainda, seu último cargo público, prefeito pela segunda vez eleito em novembro de 1985 derrotando o favorito nas pesquisas Fernando Henrique Cardoso.

Por fim, sua morte em 1992, aos 75 anos, após complicações causadas por três derrames cerebrais. Nas últimas semanas de vida, nem de longe lembrava o populista que arrastava multidões para ouvi-lo nas praças públicas.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Jânio Quadros – Final. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h, ou após o futebol, com reprise no domingo às 7h e durante madrugadas da semana.

Diário há meio século

Sábado, 28 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1625

Indústria – São Bernardo abria o I Salão de Móveis. Local: pavilhões da antiga indústria Elni, na Avenida Redenção.

Participantes: 32 fabricantes de móveis da cidade.

Promoção: Sindicato dos Moveleiros, com apoio da Acisbec (Associação Comercial e Industrial).

Mauá – O jornalista Osvaldo Donadio defendia, em artigo assinado, a criação da Universidade de Mauá.

Em 28 de agosto de...

1901 – Notícias da Agência Havas: Roma, 28. Tem havido nesta capital e em diversas cidades do reino grandes reuniões anticlericais. Oradores pedem que sejam votadas leis rigorosas contra as congregações religiosas. Viena, 28. Foi preso nesta capital o operário Benedetto Cesare, tido como perigosíssimo anarquista. Nota da Memória – De um lado, a perseguição à Igreja, de outro, o combate ao anarquismo. O século XX iniciava-se repleto de contradições. 1941 – Vai ao ar o primeiro Repórter Esso, noticioso da Rádio Nacional, do Rio de Janeiro. 1956 – O governador Jânio Quadros promulga a lei que dá o nome do fundador da USP à Cidade Universitária: Armando de Salles Oliveira. Em greve os trabalhadores de 13 fábricas de calçados. Pela Segunda Divisão, nova derrota do Corinthians de Santo André: 4 a 1 para o São Bento, em Sorocaba. O Corintinha fazia parte da série Industrial. As demais séries: Algodoeira, Pecuária e Cafeeira. Pelo Campeonato de Futebol da Leci (Liga Esportiva do Comércio e Indústria): Pirelli 2, Cotonifício Guilherme Giorgi 1. 1961 – Crise brasileira. Ministros militares não queriam que vice-presidente assumisse a presidência; Jânio Quadros, ao renunciar, embarcava em Santos de navio para a Inglaterra; Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, ocupava a presidência interinamente. 1966 – Inaugurada a primeira etapa da Cidade Tecnológica Mauá, na Estrada das Lágrimas, em São Caetano. 1991 – Volkswagen comemorava a marca de 9 milhões de veículos produzidos desde a sua instalação em São Bernardo, ocorrida em 1957. <TL>Reportagem: Cleide Silva. Municípios Brasileiros No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itararé (28 de agosto de 1893) e Tupi Paulista (28 de agosto de 1941). Pelo Brasil, aniversariam: Araguari (Minas Gerais); Augusto Severo (Rio Grande do Norte); Belém e Lagoa da Canoa (Alagoas); Capela e Itabaiana (Sergipe); Guaramirim (Santa Catarina); Moju (Pará); Palmácia (Ceará); Rio de Contas e Ruy Barbosa (Bahia). Santo do Dia Agostinho de Hipona. Bispo e doutor da Igreja (Tagaste, hoje Argélia, 354 – Hipona, Argélia, 430). Definido como o pai do existencialismo cristão.

Hoje