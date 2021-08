Cicote admite assumir direção da Faisa no futuro

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



28/08/2021 | 00:35



Novo secretário de Administração de Santo André, o vereador licenciado Almir Cicote (Avante) cogita assumir o comando da estrutura da Faisa, historicamente conhecida como fundação de assistência à infância, mas que, com a aprovação em lei da mudança no escopo de suas atividades, passou a se chamar Fundação de Assistência Integral à Saúde de Santo André. Desde o início dos debates em torno da alteração do objeto, o parlamentar era principal nome apontado para presidir a instituição. Até o momento, o prefeito Paulo Serra (PSDB) ainda não anunciou o dirigente da entidade, que entrou em processo de transição.



A Faisa foi criada diante da proposta de turbinar a estrutura da fundação e auxiliar o Paço na gestão da saúde. “Na verdade, havia discussão próxima relacionada (a essa hipótese), situação essa que não está descartada. Vai depender da vontade do prefeito, estou à disposição. É projeto que foi aprovado que trata da implementação de toda nova estrutura, e a prestação do serviço não é simples”, afirmou Cicote. A transição tende a tramitar de quatro a seis meses. O parlamentar, hoje fiel aliado, já sinalizou, inclusive que não será candidato a deputado em 2022, com vistas a apoiar os nomes que estarão na empreitada na raia governista.



Mediante o avanço do projeto de refundação da Faisa na Câmara, Cicote foi oficialmente nomeado para exercer o cargo de titular da área de Administração, cenário que, a princípio, surpreendeu o meio político. Anteriormente, em março, o vereador licenciado ocupou o posto de diretor-geral da central de convênios, braço da FUABC (Fundação do ABC). Ficou 15 dias na função. De acordo com o rodízio regional, a Prefeitura de Santo André será, aliás, a próxima a indicar o presidente da FUABC – em meados de novembro –, hoje comandada por Adriana Berringer Stephan, quadro sugerido por São Caetano.



“A Faisa entra num momento adequado para ocupar espaço e colaborar com a gestão da saúde, atualmente feita pela FUABC, que está consolidada”, acrescentou Cicote. Indagado se o Paço pode abrir mão de indicar o comandante da FUABC, o político evitou polemizar, atrelando a definição exclusivamente ao prefeito. “Existe possibilidade de abrir mão, mas cabe a ele no caso essa decisão.”