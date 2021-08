Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/08/2021 | 00:01



O jornalista Alberto Floret, diretor-proprietário da Folha do ABC, faleceu quinta-feira, em São Paulo, aos 80 anos. Estava internado no Hospital Santa Catarina, com problemas cardíacos. Ele foi sepultado no mesmo dia no Cemitério da Saudade, na Vila Assunção, Santo André. Deixa a mulher, Neide Floret, e as filhas Beatriz e Nicole.

Floret iniciou a carreira jornalística no Diário, participando da fase de transição do bissemanário News Seller em jornal diário, em 1968. Ele mantinha, entre outras atividades, uma coluna de informações e entrevistas rápidas que fazia sucesso. Mandava recados. Fazia cobranças. Tornou-se um dos mais respeitados profissionais do jornalismo da região.

Num segundo momento, Floret transferiu-se para a CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo), organizando e gerindo a assessoria de imprensa da entidade.

Por fim, Floret criou a Folha do ABC, em uma junção entre dois antigos semanários: A Vanguarda, de 1956, que era dirigida pelo advogado Nevino Antonio Rocco; e a Folha de Utinga, do jornalista Antonio Manieri.

A princípio, a Folha do ABC era comandada por Floret e sócios. Com a saída dos parceiros, Floret passou a contar com a colaboração direta da mulher e, depois, das filhas, Beatriz e Nicole.

Recentemente, a Folha do ABC publicou uma foto de Floret bem jovem, recém-chegado a Santo André, em um lance de basquetebol, seu esporte predileto, no qual se destacou com o apelido de Jaú, em referência à cidade onde nasceu. Floret era filho de Álvaro Floret e Silva e Aracy Meiback Floret.