Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/08/2021 | 00:01



As sete cidades do Grande ABC têm, juntas, 2.825.048 habitantes, segundo estimativa divulgada ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que atualizou a população dos 5.570 municípios brasileiros com dados tabulados até o dia 1º de julho. O número é 0,62% maior do que o registrado no ano passado, que foi de 2.807.712. Dessa forma, o crescimento populacional da região foi menor do que o observado no País, que passou de 211.755.692 moradores para 213.317.639, variação de 0,74%, e no Estado de São Paulo, que foi de 46.289.333 habitantes para 46.649.132, diferença de 0,64%.

De acordo com o instituto, a estimativa não leva em conta a mortalidade causada pela Covid. “Os efeitos da pandemia no efetivo populacional não foram incorporados nesta projeção, devido à ausência de novos dados de migração, além da necessidade de consolidação dos dados de mortalidade e fecundidade, fundamentais para se compreender a dinâmica demográfica como um todo. O censo demográfico 2022 trará não somente atualização dos contingentes populacionais, como também subsidiará as futuras projeções populacionais, fundamentais para compreender as implicações da pandemia sobre a população em curto, médio e longo prazos”, explicou o IBGE, em nota.

As estimativas populacionais são divulgadas anualmente pelo instituto em cumprimento à legislação vigente. As informações são usadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União) no cálculo do fundo de participação de Estados e municípios, além de servirem como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

São Bernardo segue como a cidade mais populosa do Grande ABC, com 849.874 moradores, seguida de Santo André (723.889), Mauá (481.725), Diadema (429.550), São Caetano (162.763), Ribeirão Pires (125.238) e Rio Grande da Serra (52.009) – veja as variações em relação ao ano passado na arte ao lado.

O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ressaltou que os dados atualizados são fundamentais para a elaboração de políticas públicas para as sete cidades. “O diagnóstico populacional nos permite realizar um planejamento mais preciso para as ações que trazem avanços e desenvolvimento para o Grande ABC. Prova disso é a precisão na vacinação dos grupos, trazendo uma perspectiva clara do avanço da imunização na região”, afirmou Paulo Serra.

A Capital segue como o município mais populoso do Brasil, passando de 12.325.232 em 2020 para 12.396.372, variação de 0,57%. Já a menor cidade do País é Serra da Saudade, em Minas Gerais, que conta com apenas 771 moradores, cinco a menos do que o levantamento realizado pelo IBGE em 2020.

Os 17 municípios brasileiros com mais habitantes – com mais de 1 milhão de pessoas – concentram 46,7 milhões de moradores, o equivalente a 21,9% da população total. Outro dado curioso do levantamento é que mais da metade da população do País, 57,7% ou 123 milhões de habitantes, está concentrada em 326 municípios com mais de 100 mil habitantes, ou seja, 5,8% do total.

A Região Metropolitana de São Paulo, na qual o Grande ABC está inserido, continua sendo a mais populosa do País, com 22,04 milhões de habitantes, seguida pelas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (13,19 milhões) e Belo Horizonte (6,04 milhões), além da Ride (Região Integrada de Desenvolvimento) do Distrito Federal e entorno (4,75 milhões).