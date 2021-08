Santo André espera, enfim, garantir seu avanço na Série D

Dérek Bittencourt

27/08/2021



Depois de desperdiçar duas oportunidades seguidas de se classificar antecipadamente para o mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D, na derrota para o São Bento e no empate com a Portuguesa, o Santo André tem neste sábado a terceira chance de alcançar este primeiro objetivo. A partir das 15h, em Saquarema, no Rio de Janeiro, visita o Boavista-RJ.

Terceiro colocado do Grupo A-7, com 18 pontos, o Ramalhão encara justamente o time que está logo abaixo na classificação: os cariocas ocupam o quarto lugar, com 15. Assim, trata-se de mais um duelo direto para o representante do Grande ABC. Empate pode ser suficiente para os ramalhinos, desde que Madureira-RJ e São Bento não vençam seus compromissos contra Portuguesa (às 19h) e Bangu-RJ (às 15h), respectivamente.

Para mais esta decisão, o técnico Wilson Júnior terá a volta do centroavante Nunes, que cumpriu suspensão nos 2 a 2 diante da Lusa. “Jogo difícil, contra um adversário que pode empatar com a gente (em pontos, em caso de vitória) e não podemos deixar isso acontecer. É claro que não vamos esperar eles 100% do tempo, mas jogando fora de casa precisamos ter inteligência”, admitiu o camisa 9 andreense.

Experiente, aos 39 anos, Nunes não relaciona os tropeços nos últimos jogos à juventude do grupo. “Para ser sincero, acho que não. Às vezes falta aquele último detalhe, o último toque ou um pouco mais de capricho para finalizar. Jovens e mais experientes erram, então não acredito que seja por conta da juventude da equipe”, afirmou o centroavante, feliz em poder estar em campo. “Muito ruim ficar de fora. Sou o tipo de jogador que quer estar em todas, não importa a situação”, finalizou o jogador.