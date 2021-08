Haaland marca nos acréscimos e garante a segunda vitória do Dortmund no Alemão

27/08/2021 | 20:42



Com um gol do norueguês Haaland, eleito na quinta-feira o melhor atacante da última edição da Liga dos Campeões, aos 46 minutos da etapa final, o Borussia Dortmund derrotou o Hoffenheim, por 3 a 2, nesta sexta-feira, em duelo válido que abriu a segunda rodada do Campeonato Alemão.

Com isso, o Dortmund somou a segunda vitória consecutiva na competição, enquanto o Hoffenheim perdeu pela primeira vez e aparece na quarta colocação na classificação.

O primeiro tempo foi muito ruim. Os dois times abusaram do direito de errar passes e lançamentos. Cada goleiro só fez uma defesa nos primeiros 45 minutos. O Hoffenheim não cumpriu a missão de explorar os contra-ataques e ficou a maior parte do tempo acuado em seu campo. Já o Dortmund concentrou seu ataque em Haaland, que tentou duas cabeçadas sem sucesso.

Os cinco gols só foram sair no eletrizante segundo tempo. O Hoffenheim começou pressionando o Dortmund, mas em uma escapada o time da casa abriu o placar com Reyna, em um belo chute da entrada da área, aos quatro minutos.

A desvantagem no placar não abalou o ânimo dos visitantes, que chegaram ao empate, aos 16 minutos, com Baumgartner, após bela assistência de Geiger.

O empate fez o Dortmund ir ao ataque, mas esbarrou na boa atuação de Baumann, autor de pelos menos duas boas defesas. Mas, aos 24 minutos, o bom goleiro não impediu o bonito gol de pé esquerdo de Bellingham.

Mas o melhor estava reservado para os minutos finais. O Hoffenheim empatou, aos 45 minutos, com Dabbur, que completou para as redes após desvio em cobrança de escanteio.

O Dortmund não se deu por vencido e na saída de bola obteve o gol decisivo com Haaland, após pressão total dentro da área, com direito à defesa incrível de Baumann e bola explodindo na zaga antes de entrar.