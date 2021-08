Em recuperação, Marquinhos treina e fica perto de voltar ao São Paulo

27/08/2021 | 19:31



Em meio a uma série de desfalques por lesões nas últimas semanas, o torcedor do São Paulo recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. O atacante Marquinhos deu um passo importante em seu processo de recuperação ao fazer treino individual no gramado. A atividade foi complementada com trabalho na academia.

Marquinhos se reabilita de um estiramento na região posterior da coxa esquerda. O jogador está em fase adiantada na transição para os trabalhos no gramado. No entanto, não tem prazo certo para ficar à disposição do técnico Hernán Crespo. É improvável que ele seja relacionado para o jogo deste domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Serão baixas também neste fim de semana o lateral-esquerdo Welington, o zagueiro Arboleda e o meia William. Machucados, os três jogadores seguem com tratamento no departamento médico. Outro desfalque será o volante Liziero, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Sem estes jogadores, Crespo vai definir a equipe titular do São Paulo no último treino de preparação para enfrentar o Juventude, na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda. A provável formação da equipe terá Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Daniel Alves, Rodrigo Nestor, Luan, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo e Rigoni.

FRATURA - Thiago Couto, terceiro goleiro do São Paulo, sofreu uma fratura no nariz em uma dividida de bola na atividade realizada na quinta-feira. Ele foi atendido pelos médicos prontamente e já iniciou o tratamento. O clube não informou se o jogador precisará ser submetido a cirurgia. Thiago Couto não foi relacionado para os últimos jogos. O reserva imediato de Tiago Volpi é o goleiro Lucas Perri.