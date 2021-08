Jair Renan e ex-mulher de Bolsonaro alugam casa de R$ 3,2 milhões

27/08/2021 | 18:42



Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e sua mãe, a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, alugaram uma casa avaliada em R$ 3,2 milhões em um dos metros quadrados mais caros da capital federal. Ela foi casada com Jair Bolsonaro, e hoje trabalha na Câmara dos Deputados no gabinete de uma política aliada ao presidente.

Mãe e filho, de 22 anos, alugaram a casa no fim de maio, e se mudaram em junho. O local fica na QI 28 do Lago Sul, nas imediações da Ponte JK, a apenas 3,5 km em linha reta de outra residência luxuosa do clã presidencial: a casa do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), avaliada em R$ 6 milhões. De carro, o trajeto mais curto é de cerca de 6,5 km, e pode ser percorrido em apenas 9 minutos, com trânsito bom. De bicicleta, são só 24 minutos. A nova residência de Jair Renan e de sua mãe foi revelada pela colunista Juliana Dal Piva, do portal UOL.

Formalmente, o imóvel pertence a um corretor de imóveis, Geraldo Antônio Machado. O profissional adquiriu a casa poucos dias antes de fechar o aluguel do espaço para Ana Cristina Siqueira Valle e para o filho de Bolsonaro, apelidado pelo pai de 04. Pagou R$ 2,9 milhões pelo imóvel, segundo os registros cartoriais - um pouco abaixo do valor do local. Geraldo vive em uma casa simples em Vicente Pires, um bairro da periferia do Distrito Federal na cidade de Taguatinga, conhecido por sofrer de alagamentos e enxurradas na época chuvosa da capital federal.

Ao UOL, o corretor de imóveis disse que tinha compromissado a venda de sua casa em Vicente Pires, e que se mudaria para o imóvel do Lago Sul depois que a transação se concretizasse. Como no entanto a negociação malogrou, ele teve de alugar o imóvel que hoje é ocupado pela ex-mulher de Bolsonaro e pelo "04" - até então, os dois residiam em um apartamento pertencente a Jair Bolsonaro.

Ana Cristina Siqueira Valle é assessora da deputada federal Celina Leão (PP-DF) desde o dia 17 de março de 2021. O cargo dela, identificado pela sigla SP-17, a trouxe ganhos de R$ 6,2 mil líquidos este mês, e mais R$ 982 em auxílios. Jair Renan cursa computação no Centro Universitário de Brasília (CEUB), e tem uma empresa chamada Bolsonaro Jr Eventos e Mídia.

Na tarde desta sexta-feira, o menor preço de aluguel de uma casa na nova quadra de Jair Renan e Ana Cristina era de R$ 7 mil, segundo o principal site de imóveis do Distrito Federal. Mesmo assim, tratava-se de um imóvel de padrão inferior àquele dos Bolsonaros. Os aluguéis disponíveis na quadra variam de R$ 7 mil a R$ 25 mil. Algumas das residências naquela localidade são alugadas por governos de países estrangeiros para instalar o corpo diplomático que trabalha em Brasília.

A nova residência de Jair Renan e Ana Cristina conta com quatro suítes, todas com "fino acabamento e todas com closet", segundo o anúncio. "Suíte master ampla com cerca de 100 metros quadrados, abre para grande terraço com potencial para jardim, espaço fitness, solarium e outros". A casa conta também com uma piscina de 50 metros quadrados, com aquecimento solar.