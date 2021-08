Ponte recebe proposta para ter equipe sub-23; ex-BBB pode ser o treinador

27/08/2021 | 17:40



A Ponte Preta recebeu nesta semana uma proposta para a criação da equipe sub-23, que disputaria o Brasileiro de Aspirantes. O projeto chegou às mãos da equipe campineira e teria Hadson, ex-jogador e participante do Big Brother Brasil de 2020, como treinador.

Em contato com a reportagem, a assessoria da Ponte Preta confirmou a proposta, que será avaliada nos próximos dias. O clube ainda informou que, para ter uma equipe sub-23, a ideia precisará ser aprovada pelo Conselho Deliberativo.

A ideia é ter um time de Aspirantes para dar minutagem aos jogadores que não estiverem sendo aproveitados no elenco principal, pensando em uma futura venda ou até mesmo na reabilitação desses atletas.

Hadson tem 40 anos e começou a carreira de jogador no Remo. Jogou ainda por clubes como Paysandu, Corinthians e União de Leiria, em Portugal. O atleta teve uma rápida passagem pela Ponte Preta, onde seu irmão Harison atuou em 2005. Como treinador, Hadson é formado pela ABTF e tem licença B CBF.

"Seria uma alegria enorme voltar para a Ponte Preta, clube que tem uma história gigante no futebol nacional. Tive uma pequena passagem como jogador, porém, sou irmão do Harison, que tem uma bela história no clube. Meu objetivo como treinador sub-23 é fazer dos jogadores que já são profissionais estejam prontos para servir o time principal, fazendo com que a agremiação esteja sempre crescendo", declarou.

Enquanto define novos projetos para as categorias de base, a Ponte Preta foca na Série B. O time campineiro está na 15ª colocação, com 22 pontos.