Tasso e Leite projetam aliança em prévias

27/08/2021 | 17:10



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o senador cearense Tasso Jereissati planejam se unir no processo interno que vai escolher o candidato do PSDB para a eleição presidencial de 2022. Na terça-feira passada, os dois jantaram em Brasília e conversaram sobre a ideia de apresentar somente uma candidatura nas prévias, em vez de ambos se colocarem como opção da legenda.

O partido vai escolher o candidato tucano ao Planalto no dia 21 de novembro. "A gente trabalha com a lógica de estarmos juntos. Não parece ser o caso de termos candidaturas que se enfrentem", afirmou o governador gaúcho ao Estadão.

Longe das atividades presenciais desde o início da pandemia, Tasso, que já tomou as duas doses da vacina contra a covid-19, voltou nesta semana a circular pela capital federal. Leite marcou o encontro. "Aproveitei que ele viria e combinamos de conversar. Eu e ele temos uma excelente relação", disse o governador.

Disputam o processo interno de escolha do candidato tucano em 2022 o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio e o governador de São Paulo, João Doria - que já conquistou apoios importantes na legenda, como o do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tasso também se apresenta como interessado na vaga, mas não tem viajado em campanha busca de aliados, como fazem Doria e Leite.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira passada, Doria disse que Tasso havia abandonado a disputa interna, mas o senador negou. O governador, então, se desculpou, alegando que foi induzido ao erro ao reproduzir a informação publicada por um colunista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.