Pai de Pink morre após luta contra o câncer

27/08/2021 | 17:10



Jim Moore, o pai da cantora Pink, morreu na última quinta-feira, dia 26, em razão de um câncer na próstata. Logo depois que a notícia foi confirmada pelo site norte-americano Page Six, a artista prestou uma homenagem ao patriarca nas redes sociais e compartilhou duas fotos em que aparece dançando com o veterano da Guerra do Vietnã. A primeira mostra a loira quando criança e a outra em seu casamento com o Carey Hart.

Para sempre, escreveu na legenda.

Em julho de 2020, Pink havia falado sobre a luta do pai contra a doença, quando postou uma foto de Moore no hospital e escreveu:

Este é meu querido pai indo para a cirurgia esta manhã. Ele acabou de terminar sua segunda rodada de quimioterapia para câncer de próstata, daí caiu de uma escada e fraturou as costas, perdeu a função em suas pernas até que meu marido arrebentado e cheio de roxos pelo corpo compartilhou seu médico brilhante. Mas aqui está ele, meu pai, assustado e com dor ao lado do amor de sua vida, nossa Grace, e o que ele está fazendo? Sorrindo. Piadas hilárias. Fazendo todo mundo se sentir melhor. Ele já está de volta aos seus velhos truques dez horas depois, falando sobre napalm, atiradores, vírus e poças de sangue... Ah, pai. Como é incrível ver você assobiar no Inferno