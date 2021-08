Região contribui com mais três medalhas para o Brasil na Paraolimpíada

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/08/2021 | 16:57



Três atletas ligados ao Grande ABC garantiram nesta sexta-feira medalhas para o Brasil nos Jogos Paraolímpicos de Tóquio, no Japão. Silvania Costa, que treina em São Bernardo, garantiu o bicampeonato paraolímpico ao conquistar a medalha de ouro no salto em distância, com a marca de 5,0 m em sua quinta tentativa. Já João Victor Teixeira, atleta do Iema (Instituto Elisângela Maria Adriano), de São Caetano, foi bronze no arremesso de peso, com a marca de 14,45m, distância que quebrou o recorde das Américas.

Por fim, a mesa-tenista Bruna Alexandre, que também treina em São Caetano, garantiu presença nas semifinais ao vencer a taiwanesa Lin Tzu Yu por 3 a 0 (11/8, 11/8 e 11/7) e garantiu ao menos o bronze. Ela disputa neste sábado a semifinal e, na segunda-feira, caso avance, vai em busca do ouro.

Sem contabilizar a medalha de Bruna, o Brasil alcançou nesta sexta-feira o total de 17 medalhas em Tóquio, sendo seis ouros, quatro pratas e sete bronzes, saltando provisoriamente para a sexta colocação geral no quadro.