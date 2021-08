Ribeirão Pires vacina adolescentes de 12 e 13 anos neste domingo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/08/2021 | 16:28



Ribeirão Pires irá concluir o calendário de vacinação contra a covid-19 neste domingo (29). Os adolescentes com

12 anos e 13 anos, últimas faixas-etárias que ainda faltavam para a conclusão do Plano Nacional de Imunização na cidade, serão imunizados. A expectativa é que mais de 2 mil aplicações sejam realizadas.

No dia, a vacinação será exclusiva aos adolescentes até 17 anos, por isso, a Prefeitura solicita que pessoas de faixa-etárias acima dos 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose, não se dirijam ao local de vacinação.

Para a imunização deste grupo, será necessária a presença de um responsável maior de 18 anos, apresentação do documento com foto e número do CPF, além do comprovante de residência de Ribeirão Pires no nome dos pais. Haverá também a vacinação dos jovens com comorbidades a partir dos 12 anos que, neste caso, deverão apresentar também o laudo médico.

A vacinação será no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193) das 8h às 16h, tanto para pedestres

como em formato drive thru.