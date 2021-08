Munhoz que faz dupla com Mariano está com nova namorada

27/08/2021 | 16:11



Como você viu, o sertanejo Munhoz que faz dupla com Mariano acabou terminando o seu casamento no começo do ano e parece que já fez a catraca rodar.

Pois é, foram na realidade oito meses ficando solteiro e agora o cantor surgiu nas redes sociais com uma nova amada, segundo o jornal Extra ela é engenheira agrônoma e chama Alana Neto.

O romance dos dois foi anunciado por meio de Mariano nas redes sociais que apareceu em um vídeo dizendo que estava indo conhecer a namorada do parceiro musical.