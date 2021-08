Marcos Mion posa no novo cenário do Caldeirão e revela primeiros convidados

27/08/2021 | 15:11



Senhores e senhores: ele chegou! Os primeiros cliques de Marcos Mion no novo cenário do Caldeirão foram divulgados nesta sexta-feira, dia 27, e os fãs foram à loucura. Ao que aparece, o apresentador já gravou o quadro Tem ou Não Tem e contará com a presença ilustre de alguns famosos, como Paulo Vieira e Juliana Paes.

- Ganharam lugar eterno no meu coração. Paulo Vieira que é um cara que eu já conheço há muito tempo, um cara que é um gênio... E Ju Paes, não conhecia. Um doce, uma energia, uma grandiosidade essa mulher, gente boa, alto astral, celebrou nas redes sociais.

O apresentador vai estrear no lugar de Luciano Huck no dia 4 de setembro, e, segundo a colunista Patrícia Kogut, está envolvido em outros projetos desenvolvidos pelo Multishow. Além do reality O Túnel do Amor, o artista pode fazer parte de outro programa de variedades no segundo semestre de 2022, que será ao vivo e com bastante interatividade do público. Já em março, ele vai comandar o Lollapalooza ao lado de Didi Wagner. Ufa, que agenda cheia, hein!