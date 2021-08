Carro de Tom Cruise avaliado em 700 mil reais é roubado na Inglaterra

27/08/2021 | 15:11



Não está fácil para ninguém! Segundo o jornal The Sun, na última terça-feira, dia 24, Tom Cruise foi vítima de um roubo. Os ladrões levaram o carro e os pertences do astro que estavam dentro de uma BMW X7, avaliada em mais de 100 mil libras - aproximadamente 700 mil reais. De acordo com a publicação, o roubo só foi possível graças a uma tecnologia que consegue scannear o sinal emitido pela chave do carro para abri-lo.

O ator apenas percebeu o sumiço do veículo na manhã da última quarta-feira, dia 25. O carro já foi recuperado pela polícia, que segue nas investigações para encontrar os pertences estimados em milhares de libras. Ainda de acordo com o The Sun, fontes garantiram que o incidente aconteceu devido a recusa da equipe de Tom Cruise em optar por um estacionamento seguro, recomendado pelo hotel. Outras fontes relatam o ataque de fúria que o artista teve ao saber da notícia.

Um porta-voz da polícia deu uma declaração ao site inglês que disse:

- Recebemos um chamado de um BMW X7 roubado de Church Street, Birmingham, nas primeiras horas da manhã de terça-feira. O carro foi recuperado pouco tempo depois em Smethwick. Investigações de câmeras de segurança foram feitas na área de onde o carro foi recuperado. As investigações estão em andamento.

São usados dois aparelhos para conseguir scannear o sinal da chave e destravar o veículo: um perto do hotel, onde o sinal será de fato captado; e o outro, próximo ao veículo, que recebe o sinal do primeiro ponto e o transmite para o carro, fazendo a porta ser aberta.