Fernanda Souza revela que não quer voltar às novelas da Globo: Uma escravidão

27/08/2021 | 15:11



Ao que parece, a rotina de gravação da TV Globo é um tanto quanto puxada! Durante uma live com Maria Zilda Bethlem, que rolou na última quinta-feira, dia 26, Fernanda Souza soltou o verbo e revelou o motivo de não querer mais trabalhar nas novelas da emissora.

- Vamos combinar que é uma escravidão. Acho muito difícil mesmo [voltar para as telinhas]. Novela tem uma dinâmica que exige bastante da gente. Você fica todo aquele tempo dependendo do roteiro. E, hoje em dia, prefiro trabalhar em projetos que tenham um tempo mais curto de trabalho. É maçante, no sentido de entrega. São muitos meses. Amo fazer novelas, fiz durante 20 anos, mas hoje em dia não combina mais com a rotina de vida que quero. Esse equilíbrio que eu estou tentando encontrar entre a vida pessoal e profissional, disse.

O último trabalho da atriz nas telenovelas foi em A Regra do Jogo, que foi ao ar em 2016. Depois disso, Fernanda participou de algumas campanhas publicitárias e produções independentes.

- Hoje em dia, o que mais sinto falta, é de apresentar. Mais do que atuar. Gosto de atuar, vou ser atriz para o resto da minha vida. Tenho muita admiração pelo ofício, muito respeito. Mas, atualmente, o que me dá mais ânimo é apresentar. Gosto muito de trocar ideia, conversar, finalizou.