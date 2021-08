Adriane Galisteu diz que postura observadora será o seu diferencial na nova temporada de A Fazenda

27/08/2021 | 15:10



Adriane Galisteu já está se preparando para apresentar o reality A Fazenda, da Record TV! Em entrevista ao programa OtaLab, comandado por Otaviano Costa, a apresentadora afirmou que sua postura observadora será o seu maior diferencial na próxima temporada da atração.

- O fato de ser uma mulher é uma grande diferença. Por algum motivo os realities foram apresentados por homens, assim como o domingo na TV brasileira, que sempre foi muito masculino. A gente não sabe explicar direito o porquê, mas sempre foi assim. Então acho que a grande diferença está em ser uma mulher. Nós não somos melhores, mas somos muito diferentes. O meu jeito de ver e de assistir ao programa, ao detalhe... Sabe assim, o c* do mosquito? Isso é coisa de mulher, gente. Mulher repara!, brincou.

Além disso, Galisteu falou sobre a relação que teve com Ayrton Senna, com quem namorou de 1993 até a morte do piloto, em maio de 1994. De acordo com a modelo, Senna começou a fazer viagens internacionais à lazer quando a conheceu, já que ele não tinha nem o costuma de tirar férias.

- Essa foi a primeira viagem do Ayrton de férias. Ele nunca tinha tirado férias. Ele vivia para o trabalho dele, e nas férias dele, ele saía do circuito da Europa e ficava em Angra. Quando eu cheguei na vida dele, eu perguntei Mas por que você só vem para Angra? E ele Ah, porque eu tenho casa aqui. Aí eu falei Mas você vai ter a sua casa aqui a vida inteira... Bora conhecer lugares? Tanto que ele morreu sem conhecer a Disney, que era o sonho da vida dele. E foi o primeiro lugar que eu fui depois da vida dele. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu peguei a minha mãe e fomos para a Disney.

A apresentadora lamentou não ter tido tempo para realizar o sonho do amado.

- Não dá para acreditar que um homem desse tamanho sonhava em conhecer a Disney e nunca pisou lá. Pelo menos, ele fez essa viagem [para o Taiti] comigo.

Triste, não é?