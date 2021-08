Governo troca comando da Funasa; advogado assume no lugar de coronel da PM

27/08/2021 | 14:45



O governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, trocou mais uma vez o comando da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), vinculada ao Ministério da Saúde. Nesta sexta-feira, 27, o advogado Miguel da Silva Marques foi nomeado presidente do órgão, no lugar do coronel da Polícia Militar Giovanne Gomes da Silva.

Ex-comandante da Polícia Militar de Minas Geras, Silva estava no cargo desde maio do ano passado.

As respectivas nomeação e exoneração estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

O documento publicou ainda nesta sexta a exoneração de Marco Antonio Carneiro Menezes do cargo de vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também vinculada à pasta da Saúde. O diário não traz a nomeação do substituto de Menezes.