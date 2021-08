Sharon Stone pede por orações para o seu sobrinho

27/08/2021 | 14:10



Sharon Stone acabou comentando em suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 27 que tem um sobrinho que está precisando de orações. Isso mesmo, acompanhado de uma foto, Stone revelou que o menino está hospitalizado.

A atriz explicou que River Stone foi encontrado inconsciente em seu berço com uma foto da criança no leito hospitalar, ela deu alguns poucos mais detalhes sobre a situação que ele se encontra. deu mais detalhes dos motivos co

Meu sobrinho e afilhado River Stone foi encontrado em seu berço com falência total de órgãos hoje. Por favor, ore por ele. Precisamos de um milagre.

Logo em seguida da publicação, Sharon recebeu diversas mensagens de amigos, famosos, fãs e seguidores desejando forças para ela, para a família e para River Stone.