Kenedy se diz ansioso para atuar pelo Flamengo e garante: 'Pronto para começar'

27/08/2021 | 13:59



O Flamengo anunciou Kenedy na última semana, mas o jogador só desembarcou no Brasil nesta sexta-feira. O atacante, que chega por empréstimo junto ao Chelsea, foi diagnosticado com a covid-19 e cumpriu o período de isolamento na Inglaterra. Contudo, já foi apresentado oficialmente e falou sobre a sensação de estar no clube rubro-negro.

Na entrevista coletiva realizada em São Paulo, onde a delegação está concentrada para a partida deste sábado contra o Santos, em Santos, Kenedy demonstrou estar bastante ansioso para estrear com a camisa do Flamengo. Afinal, passou dias na Inglaterra, de quarentena, sem poder embarcar rumo ao Brasil, mesmo já tendo sido anunciado pelo clube carioca.

"Estou muito feliz de estar aqui, estava ansioso de chegar e vestir o Manto Sagrado. Queria agradecer ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel pela dedicação e carinho. É isso. Cheguei! Estou ansioso e pronto para começar", disse.

"Sim (melhor oportunidade)! O Flamengo é o maior da América Latina e é um time que todos estão vendo, um time grande. É trabalhar para alcançar o sucesso no Flamengo. É uma sensação única. Não via a hora de vestir o manto. Quando peguei a camisa no aeroporto, caiu a ficha. É um clube gigante e de muita história", comentou Kenedy.

Pouco depois da coletiva, Kenedy embarcou para o Rio de Janeiro. Ele não estará presente para assistir à partida contra o Santos, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por ter pegado a covid-19, o atacante passou cerca de 10 dias sem treinar e, então, a previsão é que entre em campo somente após a Data Fifa, ou seja, contra o Palmeiras, no dia 12 de setembro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 20.ª rodada.