BC tem metas claras de inflação e usará todos os instrumentos, diz Campos Neto

27/08/2021 | 13:42



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Banco Central tem metas claras de inflação e repetiu que tem instrumentos claros. "A mensagem é que vamos usar todos os instrumentos e que (o BC) acredita que tem toda a capacidade de usar os instrumentos com liberdade e autonomia. Para potencializar instrumentos, precisamos de transparência na comunicação e na forma de atuação", disse, em seminário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e da Esfera, que também contou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Campos Neto argumentou que houve uma sequência de choques recentes, muitos deles temporários, que desorganizaram as expectativas, mas reforçou que o BC avalia ser importante comunicar de forma transparente como estão vendo o processo em cada parte, para ter credibilidade.

O presidente do BC ainda reforçou que o governo está alinhado e que o Legislativo está comprometido com a agenda de reformas.