Bolsas da Europa fecham em alta, com fôlego após discurso do presidente do Fed

27/08/2021 | 13:39



Os mercados acionários da Europa oscilaram perto da estabilidade em parte desta sexta-feira, mas fecharam com ganhos, em sua grande maioria. O quadro melhorou após discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 0,43%, em 472,34 pontos. Na semana, ele avançou 0,75%.

Mais cedo, os índices das bolsas oscilavam perto da estabilidade, com expectativa nos mercados pela fala de Powell e agenda esvaziada no próprio continente. O quadro geopolítico também esteve no radar, após os atentados de quinta-feira no Afeganistão, mas não influenciaram nos negócios.

Powell comentou que o Fed pode começar a redução gradual nas compras de bônus ("tapering") ainda neste ano, caso a economia se desenvolva conforme esperado.

Ele notou riscos, como a variante delta da covid-19, mas também demonstrou otimismo sobre a recuperação do mercado de trabalho e a trajetória da inflação, além de reafirmar que uma eventual elevação nos juros é questão para mais adiante.

Após o discurso, as bolsas europeias seguiram o quadro em Nova York e melhoraram. Para o ING, Powell demonstrou certa cautela em sua fala e o anúncio do "tapering" já em setembro seria algo possível, mas a depender de um relatório de criação de empregos forte na próxima sexta-feira nos EUA.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,32%, em 7.148,01 pontos. Na comparação semanal, houve ganho de 0,85%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,37%, a 15.851,75 pontos, com alta semanal de 0,28%.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, avançou 0,24%, a 6.681,92 pontos. Na semana, subiu 0,84%.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB fechou com ganho de 0,56%, em 26.006,63 pontos, e de 0,34% na comparação semanal.

Em Madri, o índice IBEX 35 subiu 0,33%, a 8.922,00 pontos. Na semana, a bolsa espanhola avançou 0,08%

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 foi na contramão da maioria e caiu 0,09%, a 5.325,87 pontos, com baixa de 0,21% na comparação semanal.