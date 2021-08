Eduardo Bolsonaro anuncia participação de filho de Trump em evento no Brasil

27/08/2021 | 13:23



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) anunciou, nesta sexta-feira, 27, em suas redes sociais, a participação de Donald Trump Jr., filho do ex-presidente americano Donald Trump, na segunda edição da versão brasileira do Conservative Political Action Conference (CPAC, na sigla em inglês). O evento é divulgado como "o maior evento conservador do mundo".

Ao comemorar a participação de Trump Jr, Eduardo Bolsonaro afirmou que o filho do presidente americano teve uma "participação política ativa durante a presidência de seu pai".

A aproximação entre a família Bolsonaro e a família Trump não é novidade. Ambos os presidentes venceram suas respectivas eleições com um discurso que apelou para o patriotismo e ancorado em uma agenda conservadora. Durante o mandato de Trump, ele e o presidente Jair Bolsonaro mantiveram uma relação próxima. Bolsonaro chegou a se colocar ao lado de Trump, no ano passado, enquanto o americano atacava o sistema eleitoral americano - ataques que culminaram na invasão do Capitólio norte-americano pouco antes da posse de Joe Biden. Neste ano. Jair Bolsonaro também tem feito ataques ao sistema eleitoral brasileiro.

Eduardo Bolsonaro também chegou a pleitear o cargo de embaixador do Brasil nos EUA, em 2019. A indicação foi feita pelo seu pai e amplamente criticada, já que foi vista como uma prática de nepotismo. As pressões contra a indicação levaram Eduardo a desistir do cargo.

A relação de Eduardo com a família Trump, no entanto, não se encerraram após o empresário americano deixar o governo. Em agosto deste ano o deputado chegou a se encontrar com o ex-presidente durante uma viagem aos EUA. No encontro, Eduardo Bolsonaro convidou Trump a vir ao Brasil, na esperança que ele participasse do CPAC.

A CPAC surgiu nos anos 1970, a partir da organização do movimento conservador americano, e atrai os principais líderes de direita nos EUA. Já contou com a presença do então presidente Trump. No Brasil, a primeira edição do evento ocorreu em São Paulo em outubro de 2019, organizada por Eduardo Bolsonaro.